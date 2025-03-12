İZSU’ya 3.3 Milyon TL Ceza Kesildi

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NDAN BÜYÜK CEZA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi’ne arıtılmamış evsel atık su deşarjı yaparak çevre kirliliğine yol açan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İZSU) toplamda 3 milyon 343 bin 688 TL ceza kesti. Ayrıca, ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda da bulunuldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir’de, dün atık su deşarjı gerçekleştirilen İzmir Körfezi’nde suyun rengi değişti ve çevrede kötü koku oluştu. Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi’ne atık su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine Bakanlık ekipleri bölgeye inceleme için gitti. İZSU’ya ait deşarj hattından, İç Körfez’e arıtılmadan atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi. Bunun sonucunda İZSU’ya Çevre Kanunu çerçevesinde 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulandı.

Bakan Kurum’dan Sert Tepki

İzmir Körfezi’ndeki kirlilik ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Kirlilik görüntülerini alıntılayarak yaptığı açıklamada, “Bu memleketin havası, suyu, toprağı sahipsiz değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bu emanete bu kötülüğü yapamazsınız, ülkemizin zenginliklerini dilediğiniz gibi kirletemezsiniz. İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

DİĞER İHLALLER VE CEZALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı” çerçevesinde Körfez’de bulunan gemileri ve kıyıda belediyeler ile sanayi sitelerinin arıtma tesislerini denetlemeye devam ediyor. Bakanlık ekipleri, daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU’ya ait tesislerde gerçekleştirdiği denetimlerde de çeşitli ihlaller saptamıştı. Çevre Kanunu’na aykırı bir biçimde atık su deşarjı yapma ve izin belgesi olmadan tesis işletiminden ötürü İZSU’ya toplamda 17 milyon 634 bin 413 TL tutarında 16 idari ceza kesilmişti.