İZSU’ya 3.3 Milyon TL Ceza Kesildi

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN CEZA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi’ne arıtılmamış evsel atık su deşarjı yaparak kirliliğe yol açan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İZSU) toplamda 3 milyon 343 bin 688 TL ceza uyguladı. Bu durumla ilgili olarak ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir’de atık su deşarjı yapılan bölgede suyun rengi değişti ve çevreye kötü koku yayıldı.

İZSU’YA YÖNELİK İNCELEME VE CEZA

Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi’ne atık su deşarjı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine Bakanlık ekipleri bölgeye giderek inceleme gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait İZSU’ya ait deşarj hattından İç Körfez’e arıtılmadan atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi. Bu nedenle İZSU’ya Çevre Kanunu çerçevesinde 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulandı ve aynı zamanda ilgili kişiler için suç duyurusunda bulunuldu.

BAKAN KURUM’UN AÇIKLAMALARI

İzmir Körfezi’nde meydana gelen kirlilik, suyun rengini değiştirmiş ve kötü koku yaymasına sebep olmuştur. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bu konuya dikkat çekti. Murat Kurum, “Bu memleketin havası, suyu, toprağı sahipsiz değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bu emanete bu kötülüğü yapamazsınız, ülkemizin zenginliklerini dilediğiniz gibi kirletemezsiniz. İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

DHA FAZLA CEZA KESİLMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı” doğrultusunda Körfez’deki gemileri ve kıyıda yer alan belediyelerin yanı sıra sanayi sitelerinin arıtma tesislerinde denetimleri devam ettiriyor. Bakanlık ekipleri, daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU’ya ait tesislerdeki denetimlerinde de çeşitli ihlaller ortaya çıkarmıştı. Çevre Kanunu’na aykırı bir şekilde atık su deşarjı yapıldığından ve izin belgesi olmadan tesis işletilmesinden dolayı İZSU’ya toplamda 17 milyon 634 bin 413 TL değerinde 16 idari ceza kesilmişti.