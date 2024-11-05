More
Gündem

İzzet Günay: Yeni Nesil Oyunculara Bakışı

izzet-gunay-yeni-nesil-oyunculara-bakisi

USTA OYUNCU İZZET GÜNAY’IN SAĞLIK DURUMU VE GENÇ NESİL OYUNCULARA YORUMU

Usta oyuncu İzzet Günay, eşi İpek Günay ile birlikte Metropol İstanbul’da görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, sağlık durumu hakkında “Sağlığım çok şükür yerinde, kendimize dikkat etmeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

İZZET GÜNAY’IN GENÇ NESİL OYUNCULAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ

İzzet Günay, yeni nesil oyuncuları nasıl bulduğu konusunda gelen soruya ise kendi görüşlerini aktararak izleyicileri bilgilendiriyor.

ÖNEMLİ

Flaş

“Şarkıcı Linet’in Yardımcısından Hırsızlık Şoku”

Linet'in 40 bin lira kira ödediği lüks evindeki yardımcısı, evi soyarak dikkat çekti. Linet, olaya tepki göstererek, "Hırsızlık moralimizi bozdu" dedi.
Flaş

Günün Şampiyon Tercihleri Analizi

Lütfen yeniden yazmamı istediğiniz metni paylaşır mısınız?

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.