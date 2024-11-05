İzzet Günay: Yeni Nesil Oyunculara Bakışı

USTA OYUNCU İZZET GÜNAY’IN SAĞLIK DURUMU VE GENÇ NESİL OYUNCULARA YORUMU

Usta oyuncu İzzet Günay, eşi İpek Günay ile birlikte Metropol İstanbul’da görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, sağlık durumu hakkında “Sağlığım çok şükür yerinde, kendimize dikkat etmeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

İZZET GÜNAY’IN GENÇ NESİL OYUNCULAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ

İzzet Günay, yeni nesil oyuncuları nasıl bulduğu konusunda gelen soruya ise kendi görüşlerini aktararak izleyicileri bilgilendiriyor.