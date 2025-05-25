İzzet Öner, Eşini Bıçaklayarak Bekledi!

Olayın Gerçekleştiği Yer
KONYA’NIN KARATAY İLÇESİNDE, BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ OLARAK GÖREV YAPAN İZZET ÖNER, EVDE EŞİ NURAN ÖNER İLE YAŞADIĞI TARTIŞMA SONRASINDA ONU BICAKLADI. NURAN ÖNER, KANLAR İÇİNDE KALIRKEN, İZZET ÖNER 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NE BAŞVURUP KENDİNİ İHBAR ETTİ.
Sağlık ve Güvenlik Ekiplerinin Müdahalesi
İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE HIZLA SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. GELEN SAĞLIK EKİPLERİ YAPILAN KONTROLDE NURAN ÖNER’İN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ. BICAKLADIĞI EŞİNİN BAŞINDA BEKLEYEN İZZET ÖNER, POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.
Cesedin Otopsi Süreci
NURAN ÖNER’İN CESEDİ, OLAY YERİNDE YAPILAN İNCELEMENİN ARDINDAN KONYA ADLİ TIP KURUMU’NA GÖTÜRÜLDÜ. OLAY, BÖLGEDE ŞOK ETKİSİ YARATTI.