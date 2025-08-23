Jade Damarell, İlişkisinden Sonra İntihar Etti

İNGİLTERE’DE YAŞANAN TRAJEDİ

İngiltere’de 32 yaşındaki paraşütçü Jade Damarell, 4 bin 600 metre yükseklikten atladıktan sonra paraşütünü açmayarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada genç kadının ölümü “intihar” olarak kayda geçti. Yetkililer, Damarell’in kasıtlı olarak yaşamına son verdiğini belirtti.

GECE ÖNCE İLİŞKİSİNİ BİTİRMİŞ

Galler’in Caerphilly kentinden olan Damarell’in, daha önce 500’den fazla atlayış gerçekleştirdiği, ölümünden bir gün önce de altı kez paraşütle atladığı bildirildi. Ancak son atlayışında, 5 bin fit yükseklikte açılması gereken ana paraşütünü bilerek devreye sokmadığı, ayrıca otomatik açılma mekanizmasını da kapattığı öğrenildi. Yapılan incelemede paraşüt ve ekipmanlarının çalışır durumda olduğu tespit edildi.

TELEFONUNDAKİ NOTLAR DİKKAT ÇEKTİ

Polis raporuna göre, Damarell telefonunun kilit ekranına ölümünün ardından erişim talimatı bırakmıştı. Ayrıca, telefonunda ailesine hitaben yazılmış notlarda özür dilemesi, teşekkür etmesi ve mali bilgilerini paylaşması dikkat çekti. Ailesi, soruşturma sonrası yaptığı açıklamada intihar kararını kabul ettiklerini ve kendilerine destek olan paraşütçülük camiasına teşekkür ettiklerini söyledi.