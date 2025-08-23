Jade Damarell İntihar Etti, Kayıtlara Geçti

İNGİLTERE’DE TRAJİK İNTİHAR OLAYI

İngiltere’de, 32 yaşındaki paraşütçü Jade Damarell, 4 bin 600 metre yükseklikten paraşüt atlayışı gerçekleştirirken paraşütünü açmayarak hayatına son verdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda genç kadının ölümü “intihar” olarak kaydedildi. Yetkililer, Damarell’in kasıtlı bir şekilde yaşamına son verdiğine dair sonuçlara ulaştıklarını duyurdu. Olaydan bir gün önce partneriyle olan ilişkisinin sona erdiği bilgisi de verildi.

EQUİPMANLAR SAĞLAMDI

Caerphilly kentinden olan Damarell’in daha önce 500’den fazla atlayış yaptığı ve ölümünden önceki gün altı kez daha paraşütle atladığı ifade edildi. Ancak son atlayışında, 5 bin fit yükseklikte açılması gereken ana paraşütünü bilerek açmadığı, ayrıca otomatik açılma mekanizmasını da kapattığı belirlendi. Yapılan incelemeler sonucu paraşüt ve ekipmanların tamamen çalışır durumda olduğu anlaşıldı.

Polis raporuna göre, Damarell’in telefonunun kilit ekranına bırakmış olduğu erişim talimatında ailesine yönelik duygusal notlar yer aldı. Notlarında özür dilemesi ve teşekkür etmesi, ayrıca mali bilgilerini paylaşması dikkat çekti. Ailesi, soruşturmanın sonrasında yaptıkları açıklamada intihar değerlendirmesini kabullendiklerini ve kendilerine destek olan paraşütçülük camiasına teşekkür ettiklerini iletti.