Jade Damarell, İntihar Etti: Paraşüt Açılmadı

İNGİLTERE’DE PARAŞÜTÇÜ CİNAYETİ

İngiltere’de 32 yaşındaki paraşütçü Jade Damarell, 4 bin 600 metre yükseklikten atladıktan sonra paraşütünü açmayarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili yapılan soruşturmanın sonucunda genç kadının ölümü “intihar” olarak kayda geçti. Yetkililer, Damarell’in durumu hakkında yaptığı araştırmada kasıtlı olarak yaşamına son verdiğini açıkladı. Damarell’in ölümünden bir gün önce partneriyle olan ilişkisini sonlandırdığı belirtildi.

Galler’in Caerphilly kentinde yaşayan Damarell’in daha önce 500’den fazla paraşüt atlayışı gerçekleştirdiği ve ölümünden bir gün önce altı kez atladığı aktarıldı. Ancak son atlayışında, 5 bin fit yükseklikte açması gereken ana paraşütünü bilerek devreye sokmadığı ve otomatik açılma mekanizmasını kapattığı belirlendi. Yapılan incelemelerde paraşüt ve diğer ekipmanın tamamen çalışır durumda olduğu tespit edildi.

Polis raporuna göre, Damarell’in telefonunun kilit ekranında ölümünden sonra erişim talimatı bıraktığı görülüyor. Telefonunda ailesine hitaben yazdığı notlarda özür dilemesi, teşekkürü ve mali bilgilerini paylaşması dikkat çekti. Ailesi, soruşturma sonrasında yaptığı açıklamada, intihar sonucunu kabul ettiklerini ve kendilerine destek olan paraşütçülük camiasına teşekkür ettiklerini ifade etti.