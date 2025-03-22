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Jandarmadan Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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OPERASYONLARIN BAŞLANGICI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda, 4 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler arasında 7 adet tabanca, 3 av tüfeği, 240 mermi, 63 hap, 160 gram uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı yer aldı.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA DURUMU

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Haliliye Jandarma Karakolu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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