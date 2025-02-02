Jannik Sinner’ın Kariyeri ve Başlangıcı

DOĞUM VE AİLE YAPISI

Jannik Sinner, 2001 yılının ağustos ayında İtalya’nın kuzeyindeki Innichen kentinde dünyaya geldi. Babası o dönemde bir kayakevinde yönetici olarak çalışıyordu. Bu durum, Sinner’ın spor hayatına 3 yaşında kayakla başlamasını sağladı. 8 yaşına geldiğinde Türkiye’nin ulusal şampiyonasında ikinci olarak önemli bir başarı elde etti. Aynı zamanda tenis ile birlikte birçok İtalyan gibi futbola da ilgi duyuyordu ve şu anda İtalyan futbol devi AC Milan’ın taraftarı.

SPORDA GELİŞİM VE YÖN SEÇİMİ

Sinner, 13 yaşlarına geldiğinde ailesi, hangi spor dalında ilerlemesi gerektiğine karar vermesini bekliyordu. Babası tenis kariyerinde onu her zaman destekledi. Kayağın tehlikelerinden çekindiği için, takım sporları yerine bireysel rekabeti seçerek teniste karar kıldı. Bu süreçte, ünlü tenis antrenörleri Riccardo Piatti ve Massimo Sartori ile antrenman yapabilmek için İtalyan Rivierası’ndaki Bordighera’ya taşındı. İki antrenörü, Sinner’ın doğuştan gelen yeteneğine dikkat çekerek, onun gelecekteki başarılarını öngördü. Kısa süre içerisinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.