Japonya Başbakanı İşiba İstifa Etti

SİYASİ KRİZİN ETKİLERİ

Japonya’da siyasi kriz derinleşiyor. Kyodo ajansının verilerine göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru’ya, temmuzda yapılan Danışman Meclisi seçimlerindeki çoğunluğun kaybedilmesinin sorumluluğunu alması için baskılar artıyor.

İSTİFA SINIRINDA

İktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) yarın, parti liderliği için erken seçim düzenlemek üzere imza toplaması planlanırken, üst düzey hükümet yetkilileri İşiba’nın istifa etmeye niyetli olduğunu aktarıyor. Başbakan, bugün yerel saatle 18.00’de bir basın toplantısı düzenleyecek.

LİDER DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ

İşiba’nın istifasını duyurmasının ardından, LDP’nin yapacağı iç seçimle belirlenecek yeni lider Meclis’te Başbakan olarak atanabilecek.