Japonya Başbakanı İşiba İstifa Etti

JAPONYA’DA SİYASİ KRİZİN DERİNLİĞİ

Japonya’da devam eden siyasi krizle ilgili Kyodo ajansının haberine göre, Başbakan İşiba Şigeru’ya, temmuz ayında gerçekleşen Danışman Meclisi seçimlerinde elde edilen çoğunluğun kaybedilmesinden dolayı sorumluluk alması yönünde çağrılar artıyor.

İSTİFA GÜNDEMDE

İktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) önümüzdeki günlerde parti liderliği için erken seçim düzenlemesine ilişkin imza toplaması bekleniyor. Üst düzey hükümet yetkilileri, İşiba’nın görevinden istifa etme niyetini açıkladığını belirtiyor. Başbakan İşiba, yerel saat ile 18.00’de düzenleyeceği basın toplantısında bu durumu ele alacak.

İÇ SEÇİM SÜRECİ

Eğer Başbakan İşiba istifasını duyurursa, LDP’nin lider değişikliği için yapacağı iç seçimde yeni yönetici belirlenecek ve bu isim, Meclis’te Başbakan olarak atanabilecek.