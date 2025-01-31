Jet Motor Tasarım Yarışması Gençlere Fırsat Sunuyor

YENİ KATEGORİLERİYLE JET MOTOR TASARIM YARIŞMASI

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları bünyesinde TEI tarafından düzenlenen Jet Motor Tasarım Yarışması, bu yıl ilk kez iki özel yeni kategoride gerçekleştiriliyor. Havacılık gaz türbinli motor teknolojileriyle ilgilenen üniversite öğrencileri ve yeni mezun mühendisler, bu eşsiz yarışma aracılığıyla yeteneklerini geliştirme ve geleceğin yeniliklerini şekillendirme fırsatı buluyor. Bu yarışma, geleceğin havacılık mühendislerini yetiştirme amacını taşıyor ve katılımcılara yaratıcılıklarını ve teknik bilgi birikimlerini uygulamada gösterme imkanı sağlıyor.

GELECEĞİN MOTOR TASARIMLARINA ADIM ATMA FIRSATI

Bu yıl iki yenilikçi kategoriye odaklanan yarışmada; Turbojet Motor Yanma Odası Tasarımı alanında, katılımcılardan 60 lbf libre itki üretebilen bir turbojet motoru için yüksek irtifa ateşleme kabiliyetine sahip bir yanma odası tasarlamaları bekleniyor. İkinci kategori olan Turbojet Motor Kontrol Ünitesi Tasarımı, bir turbojet motoru için motor kontrol sisteminin (MKS) tasarımını içeriyor. Yarışmaya katılan takımlardan tasarım kriterlerine uygun bir yanma odası modülü geliştirmeleri ve tasarım raporlarını hazırlamaları isteniyor. Finalde ise tasarlanan yanma odasının, test düzeneğinde belirtilen performansı sergilemesi gerekiyor.

UNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE YENİ MEZUNLAR YARIŞMADA YER ALIYOR

Türkiye ve yurt dışındaki üniversitelerin mühendislik bölümlerinde lisans, yüksek lisans ya da doktora düzeyinde eğitim alan öğrenciler ile mühendislik bölümlerinden yeni mezun olup profesyonel olarak mühendislik mesleğini icra etmeyen adaylar yarışmaya katılabiliyor. Başvuruların 20 Şubat’a kadar süreceği yarışmada projeler, kavramsal tasarım raporu, detaylı tasarım raporu, final sunumları ve rig testi sonuçlarına göre değerlendiriliyor. Her iki kategoride dereceye giren birincileri 175 bin TL, ikincileri 150 bin TL, üçüncülerini ise 125 bin TL ile toplamda 900 bin TL’lik para ödülü bekliyor.