“John Wick Anime Projesi Detayları Açıklandı”

JOHN WICK ANİME PROJESİ HAKKINDA YENİ DETAYLAR

John Wick serisinin yönetmeni Chad Stahelski, geçtiğimiz yıl bir podcast’te söylediği John Wick anime projesi hakkında ilginç detaylar paylaştı. The Hollywood Reporter ile gerçekleştirdiği yeni röportajında, bu projenin bir film formatında olacağını duyurdu. Ayrıca, bu anime, serinin ilk filmi John Wick’ten önceki olayları ele alacak. Stahelski, projenin “çılgınca” bir film olacağına dair heyecan verici sözler sarf etti. Hayranlar, John Wick evreninin derinliklerine inerek daha fazla karakter ve hikaye görmeyi umuyor. Yönetmenin açıklamaları, projenin karmaşık ve aksiyon dolu bir deneyim sunacağını gösteriyor.

JOHN WICK DÜNYASINA YENİ BİR SOLUK

John Wick’in ilk filmi, 2014 yılında izleyicilere sunulmasından bu yana global çapta geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Serinin her yeni filmi, daha fazla aksiyon, derinleşen karakterler ve etkileyici sahneleriyle öne çıkıyor. Bu nedenle, Stahelski’nin animenin evreni nasıl genişleteceği ve izleyicilere hangi yenilikleri sağlayacağı merak ediliyor. Anime, John Wick serisinin tutkunları için büyük bir sürpriz niteliğinde olacak. Stahelski’nin önceki projelerdeki tecrübesi ve tarzı, bu yeni formatta nasıl birleşeceği konusunda kafalarda soru işareti bırakıyor. John Wick dünyasının tanıdık temalarını ve karakterlerini anime formatında görmek, hayranlar için farklı bir deneyim yaratacak.