José Mourinho İle Anlaşma Sağlandı

FENERBAHÇE’NİN AYRILIĞI VE MOURINHO’NUN RUSYA İLGİSİ

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Bu gelişmenin ardından, Mourinho hakkında ilginç bir iddia gündeme geldi. Kulislerdeki söylentilere göre, Jose Mourinho, bazı aracılar aracılığıyla birden fazla Rus kulübüyle ön görüşmeler yaptı.

MOURINHO’NUN RUSYA PLANI

Mourinho’nun Rusya’da çalışmaya sıcak baktığı ve bu doğrultuda en az iki yıllık bir sözleşme talep ettiği belirtildi. Ayrıca, Portekizli teknik adamın bu kulüplerden teknik ekibiyle birlikte yıllık 20 milyon euro garanti ücret isteyebileceği öne sürüldü. Bu durum, Mourinho’nun kariyerinde yeni bir sayfa açma isteğini gösteriyor.

Ece Aksoy Hayatını Kaybetti!

İstanbul'un ünlü şeflerinden Ece Aksoy, uzun süredir devam eden tedavisi sonrası yaşam mücadelesini kaybetti. Yeme-içme sektöründe büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.
Hasan Babacan CHP Heyetinden Ayrıldı

CHP İstanbul Kongresi'nin iptali sonrası Gürsel Tekin kayyum olarak atandı, ancak kayyum heyetinden Hasan Babacan çekilme kararı aldı.

