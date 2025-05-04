José Mourinho: Ligde Zaten Sonuç Belli!

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş’la oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş’ın bu maçı kazanmaya hak etmediğini, kendilerinin ise bu hakkı olduğunu ifade etti.

BİR TAKIM KAZANMAK İSTEDİ

Mourinho, “Bugün maça baktığımızda bir takım maçı kazanmak istedi, basit gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum ama kaybetmeyi hak etmedik. Organize anlamda savunma yaptılar. Bir önceki Galatasaray maçında aynı strateji ile çıkacaklarını düşündük ve bununla ilgili sıkıntı yaşamayacağımızı düşündük.” dedi.

KONUŞMAKTAN YORULDUM

Ayrıca, “Bugün verilen penaltı, En-Nesyri’ye verilmeyen penaltı… Bugünkü penaltının bize kaç kez verilmediğini gördük. Konuşmaktan yoruldum! Kaybetmeyi hiç hak etmedik. İlk yarıda çok top kaybı yaptık. İkinci yarıda bu anlamda daha iyiydik. Onlar da iyi savundu, kalecileri iyi kurtarışlar yaptı. Sonucu kontrol etmeyi başardılar.” şeklinde konuştu.

LİGİN SONU BAŞLAMADAN BELLİYDİ

Mourinho, “Ligin sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti. Evimizde son maçlarda kaybettiğimiz maçlar belirleyici oldu ama bu ligin sonu başlamadan belliydi.” ifadesini kullandı.

BİZİM LEHİMİZE OLMASI GEREKEN ÇOK NET BİR PENALTI VARDI

Teknik direktör, “Bizim lehimize olması gereken çok net bir penaltı vardı. Bunu konuşmak bile istemiyorum. Sezon boyunca onlarca kez oldu ve verilmedi. Nesyri’nin verilmeyen penaltısı, puzzle’ın ufak bir parçası. Kaybetmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum. Kalemizi bulan bir şutları bile yok. Çok iyi oynamasak da maçı kazanacak yeterli pozisyonları ürettik.” dedi.

BU YAPIYA KARŞI BAŞ ETMEK ÇOK ZOR

Mourinho, “Onlar (Galatasaray) hakkında konuşmayacağım. Lig hakkında konuşabilirim. Sezon boyunca konuştum ve sezon boyunca konuştuklarımdan bir kelime bir değiştirmeyeceğim. Fenerbahçe’nin sahip olduğu problemlerinden biri, mental olarak bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Gerçekten çok büyük ve baş etmesi çok zor. Kaliteden veya gösterdiğinizden daha büyük bir şey. Oyuncular da bunu hissediyor.” şeklinde belirtti.

GELECEK SEZON FENERBAHÇE’DE MİSİNİZ?

Son olarak, “Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir. Medya önünde konuşulmaz. Eğer çok iyi olduğum bir konu varsa, o da yönetim ve başkana gösterdiğim saygıdır. Dolayısıyla kendi iç meselelerimizi burada konuşmayacağım.” şeklinde cevap verdi.