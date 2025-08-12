Jose Mourinho: Avrupa Ligi, kazanabileceğimiz turnuva

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FENERBAHÇE ZAFERİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda, ilk maçta 2-1 kaybettiği Feyenoord’u, rövanşta 5-2 yenerek play-off turuna yükseldi. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, önemli açıklamalarda bulundu.

DUYGUSAL ANLAMDA BİR MAÇTI

Mourinho, “Duygusal anlamda yoğun bir maçtı” diyerek başladı. “Tur genelinde 3-1 geriye düştük ama takım inancını korudu. Hazırladığımız her şeyi sahada ortaya koydular. İkinci golü yememeliydik. O gol maçın duygusunu artırdı” şeklinde konuştu.

GÖZTEPE’YE FOCUS

Süper Lig’deki Göztepe maçı hakkında da konuşan Mourinho, “Oyuncularım çok iyi savaştı. Bazı oyuncular için henüz 90 dakika oynamak kolay değil. Jhon Duran daha fazlasını yapamazdı. Bir sonraki turu unutup, Göztepe maçına odaklanmalıyız” dedi.

ERTELENME TALEBİ YOK

Göztepe maçı için erteleme talebi olup olmayacağı sorusuna Mourinho, “Hayır, böyle bir düşüncem yok. Bir maçın ertelenmesi yeterli bir yardım oldu bize. Hem kendimiz hem de Türk futbolu için bir şey yapmaya çalışıyoruz” yanıtını verdi.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Taraftarlar konusuna da değinen Mourinho, “Geçen sene takım geriye düştüğünde negatif reaksiyon olabiliyordu. Bugün de gol yedik ama taraftarlar destek verdi, takıma ruh kattılar. İkinci golden sonra da destek verdiler” ifadelerini kullandı.

FEYENOORD İLE YAPILAN İŞBİRLİĞİ

Mourinho, Feyenoord’u hep yendiğini belirterek, “Feyenoord’u hep yendim, bu bir tesadüf olabilir ama Manchester United ile, Roma ile, Fenerbahçe ile hep yendim” dedi.

TRANSFER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Deneyimli teknik adam, transfer konusunda ise şu ifadeleri kullandı: “Asla kamuoyu önünde transferle ilgili yorumlar yapmıyorum. Duran ve Skriniar’ın katkısını herkes gördü. Semedo’nun daha erken gelmesini isterdim. Bazen yanlış yapmaktansa, hiçbir şey yapmamak daha iyidir.”

GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ

Basın toplantısında da Mourinho, “Feyenoord ile ilgili şunu söyleyebilirim. Bu tamamen tesadüf. Rotterdam’da maç kazanamadım kulüp seviyesinde. Ama turların hep ikinci maçını kazandım ve tur atlamayı başardım” açıklamasını yaptı.

AVRUPA’DA HEDEFLERİMİZ VAR

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi hakkında değerlendirmelerde de bulunan Mourinho, “Ben, Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilecek bir takım değil demek istedim. Avrupa Ligi’nde o turnuvayı kazanabiliriz” şeklinde konuştu.

BENFICA İLE OYNAYACAĞIZ

Mourinho, “Play-off’ta Benfica ile oynayacağız ve onlar da mutlu değildir bizimle oynayacakları için, Feyenoord’u tercih ederlerdi. Bizler hazırız. Herkes istiyor” ifadelerine yer verdi.

TARAFTARSIZ OLMAZ

“Mourinho, açıklamalarını “1-2 oyuncu daha katabilirsek iyi olur ama olmazsa da bunun için ağlamayız. Bu kadro tamamlanmış bir kadro mu diye sorarsanız, eksik var ama olmazsa da bir sorun olmaz!” diyerek tamamladı.

TEK FİNİS GÖZTEPE

Mourinho, “Tek odağım Göztepe ve sonrasında Benfica maçı. Bence elimizdeki kadro ile oynayacağız bu maçları” dedikten sonra, “Atmosferde oyuncularımın da etkisi var. Oyuncularım bugün ellerinden gelenin en iyisini yaptı” açıklamasında bulundu.