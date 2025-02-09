Jose Mourinho’dan Çift Forvetli Takım Planı

MOULINHO’NUN PLANLARI

Jose Mourinho, kafasındaki 11’i belirledi ve hücum hattı için planlarını da gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Alanya deplasmanına 8 eksikle giderken, teknik direktör Mourinho’nun son dönemdeki çift forvetli 3-4-1-2 sistemini koruyacağı öğrenildi. Özellikle defans hattında yaşanan eksikler nedeniyle sıkıntı çeken sarı-lacivertlilerin bu bölgedeki oluşumunun Skriniar, Çağlar ve Levent Mercan üçlüsünden oluşacağı bildirildi.

FORVET HATTI SEÇİMLERİ

Mourinho’nun orta sahada sürpriz bir tercih yapması beklenmiyor. Amrabat ve Fred orta alanda yer alırken, Oğuz Aydın ile Szymanski kanatlarda görev alacak. Tadic’in 10 numara olarak görevlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca En Nesyri’nin eksikliğinde forvet hattının Talisca ve Dzeko ikilisinden oluşacağı, Cenk Tosun’un ise hamle oyuncusu olarak görev alacağı aktarıldı. Birçok eksikliğe rağmen Fenerbahçe’de yönetimden teknik heyete, taraftardan futbolculara kadar büyük bir kenetlenme gözlemleniyor. Mourinho’nun Süper Lig’e ve futbolculara uyum sağlaması takımın genel performansında da olumlu etki yaratıyor. Portekizli teknik adam, basketbol maçlarına katılarak taraftarla bütünleşiyor ve her fırsatta taraftar desteğine vurgu yapıyor. Hafta içindeki toplantılarda kazanmanın önemine dikkat çektiği, futbolcularından da maçın başından itibaren baskılı bir oyun sergilemelerini istediği ifade ediliyor.

KART UYARISI VE CEZA SINIRI

Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Süper Lig’de şimdiye kadar oynanan maçlarda 3’er sarı kart gören Mert Hakan Yandaş, Szymanski ve Kostic, bugün forma giyerken kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Kasımpaşa ile oynanacak mücadelede yer alamayacak. Mourinho’nun bu 3 oyuncuyla özel olarak görüştüğü ve gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

DÖRT BİNİNCİ GOL HEYECANI

Fenerbahçe, bugün Alanyaspor karşısında rakip fileleri havalandırırsa, lig tarihindeki 4000. golüne ulaşacak. Çaykur Rizespor maçında 3 gol atan sarı-lacivertlilerin Dzeko’nun son golü ofsayt nedeniyle iptal edince 3999’da kaldığı ifade ediliyor. Kulübün ligdeki ilk golünü Ergun Öztuna, 1000. golünü Erol Togay, 2000. golünü Uche ve 3000. golünü ise Alex de Souza attı.