Jose Mourinho: Galatasaray’a gönderme yaptı

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a Kaybı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş’ın maçı kazanmayı hak etmediğini ve kendilerinin hak ettiklerini ifade etti.

MAÇIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mourinho, “Bugün maça baktığımızda bir takım maçı kazanmak istedi, basit gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum ama kaybetmeyi hak etmedik. Organize anlamda savunma yaptılar. Bir önceki Galatasaray maçında aynı strateji ile çıkacaklarını düşündük ve bununla ilgili sıkıntı yaşamayacağımızı düşündük.” diye konuştu.

PENALTI TARTIŞMALARI

Ayrıca, “Bugün verilen penaltı, En-Nesyri’ye verilmeyen penaltı… Bugünkü penaltının bize kaç kez verilmediğini gördük. Konuşmaktan yoruldum! Kaybetmeyi hiç hak etmedik. İlk yarıda çok top kaybı yaptık. İkinci yarıda bu anlamda daha iyiydik. Onlar da iyi savundu, kalecileri iyi kurtarışlar yaptı. Sonucu kontrol etmeyi başardılar.” ifadelerini kullandı.

LİGİN SEYRİ

Mourinho, “Ligin sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti. Evimizde son maçlarda kaybettiğimiz maçlar belirleyici oldu ama bu ligin sonu başlamadan belliydi.” şeklinde düşüncelerini aktardı.

PENALTI DURUMLARI

Hoca, “Bizim lehimize olması gereken çok net bir penaltı vardı. Bunu konuşmak bile istemiyorum. Sezon boyunca onlarca kez oldu ve verilmedi. Nesyri’nin verilmeyen penaltısı, puzzle’ın ufak bir parçası. Kaybetmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum. Kalemizi bulan bir şutları bile yok. Çok iyi oynamasak da maçı kazanacak yeterli pozisyonları ürettik. Ben eleştiriye açığım çünkü bu hayatımın bir parçası ama oyuncularımı her zaman savunurum.” dedi.

MENTAL GÜÇ

Mourinho, Galatasaray hakkında konuşmaktan kaçınsa da, “Fenerbahçe’nin sahip olduğu problemlerinden biri, mental olarak bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Gerçekten çok büyük ve baş etmesi çok zor. Kaliteden veya gösterdiğinizden daha büyük bir şey. Oyuncular da bunu hissediyor. İstedikleri şeyi kazanmanın imkansız olduğunu biliyorlar. Tabii ki kendi hakkımızda eleştirel olabiliriz ama oyuncularım her zaman ellerinden geleni yapıyorlar.” şeklinde belirtti.

GELECEK SEZON

Mourinho, gelecekteki planlarıyla ilgili, “Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir. Medya önünde konuşulmaz. Eğer çok iyi olduğum bir konu varsa, o da yönetim ve başkana gösterdiğim saygıdır. Dolayısıyla kendi iç meselelerimizi burada konuşmayacağım.” diyerek suskun kaldı.