Jose Mourinho ile anlaşma yapıldı

FENERBAHÇE’DEN AYRILAN MOURINHO HAKKINDA ÇARPICI İDDİA

Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile yollarını ayıran ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı bir haber gündeme geldi. Kulislere düşen son bilgilere göre, Mourinho bazı aracılar aracılığıyla birden fazla Rus kulübüyle ön görüşme yapmış durumda.

MOURINHO RUSYA’DA ÇALIŞMAYA SICAK BAKIYOR

Jose Mourinho’nun Rusya’da görev almaya istekli olduğu ve en az iki yıllık bir sözleşme talep ettiği belirtiliyor. Bununla birlikte, Mourinho’nun bu kulüplerden, teknik ekibiyle birlikte yıllık 20 milyon euro garanti ücret istediği iddiaları da ortaya atıldı.

Hasan Babacan CHP Görevden Ayrıldı

İstanbul'daki CHP Kongresi'nin iptali sonrası Gürsel Tekin İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı. Ancak, kayyum heyetinden Hasan Babacan çekilme kararı aldı.
8 Eylül’de İstanbul’da Ulaşım Ücretsiz

İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi günü okulların açılışı nedeniyle toplu taşıma ücretsiz olacak. Ayrıca İSPARK otoparkları da bu tarihte ücretsiz hizmet verecek.

