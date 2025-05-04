Jose Mourinho: Ligin Sonucu Belliydi

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, evindeki maçta Beşiktaş’a 1-0 yenildi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş’ın bu zaferi hakketmediğini ve kendilerinin daha iyi olduğunu belirtti.

MAÇTA BİR TAKIM KAZANMAK İSTEDİ

Mourinho, “Bugün maça bakıldığında bir takım maçı kazanmak istedi, basit gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum ama kaybetmeyi hak etmedik. Organize şekilde savunma yaptılar. Bir önceki Galatasaray maçında aynı strateji ile çıkacaklarını düşündük ve bu konuda sıkıntı yaşamayacağımızı umuyorduk” diye konuştu.

KONUŞMAKTAN YORULDUM

Mourinho, “Bugün verilen penaltı ile En-Nesyri’ye verilmeyen penaltının altını çizerken, bu penaltının bize kaç kez verilmediğini gördük. Konuşmaktan yoruldum! Kaybetmeyi hiç hak etmedik. İlk yarıda çok top kaybı yaptık, ikinci yarıda daha iyiydik. Onlar da iyi savundu, kalecileri iyi kurtarışlar yaptı. Sonucu kontrol etmeyi başardılar” ifadelerini kullandı.

LİGDEKİ SÜREÇTİ BELİRLENMİŞTİ

“Ligin sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti. Evimizde son maçlarda kaybettiğimiz karşılaşmalar belirleyici oldu, ancak bu ligin sonu başlamadan belliydi” diyen Mourinho, bunun yanı sıra “Bizim lehimize olması gereken çok net bir penaltı vardı. Bunu konuşmak bile istemiyorum. Sezon boyunca onlarca kez bu durum yaşandı ve verilmedi. Nesyri’nin verilmeyen penaltısı, büyük resmin ufak bir parçası. Kaybetmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum. Kalemizi bulan bir şutları bile yok. Çok iyi oynamasak da maçı kazanacak yeterli pozisyonları ürettik. Eleştiriye açığım çünkü bu hayatımın bir parçası ama oyuncularımı her zaman savunurum” şeklinde konuştu.

YAPILARA KARŞI BAŞ ETMEK ZOR

Son olarak Mourinho, “Galatasaray hakkında konuşmayacağım ama lig hakkında düşüncelerimi paylaşabilirim. Sezon boyunca birçok kez bunları ifade ettim ve bir kelime bile değiştirmeyeceğim. Fenerbahçe’nin sahip olduğu problemlerden biri, mental olarak bu güçlü yapıya baş edebilmek. Gerçekten çok büyük ve baş etmesi zorlu bir durum. Oyuncular da bunu hissediyor. İstedikleri şeyi kazanmanın imkansız olduğunu biliyorlar. Tabii ki kendi hakkımızda eleştirel olabiliriz ama oyuncularım her zaman ellerinden geleni yapıyor” dedi.

GELECEK SEZON HAKKINDA KONUŞMAYACAĞIM

Mourinho, “Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım çünkü bu tür durumlar kendi iç meselesidir. Medya önünde asla konuşulmaz. Eğer çok iyi olduğum bir konu varsa, o da yönetim ve başkana gösterdiğim saygıdır. Dolayısıyla kendi iç meselelerimizi burada konuşmayacağım” diyerek sözlerini noktaladı.