Jose Mourinho: Maçın Sadece Bir Dakikasını İzledim

Fenerbahçe, Feyenoord ile Rövanş Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında yarın saat 20.00’de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Feyenoord ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta 2-1 kaybettikleri rakiplerini kendi taraftarları önünde yenerek tur biletini almak istiyor. Fenerbahçe, maçı iki farklı skorla kazanması durumunda tur atlayacak. Eğer 1 farkla galip gelirse, uzatmalara gidecek; eğer eşitlik sağlanırsa seri penaltı atışlarına geçilecek.

Jose Mourinho’nun Basın Toplantısı

Bu önemli maç öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlıyor. “Geçen hafta Süper Lig maçlarını izledi mi? Galatasaray maçını izleme fırsatı buldu mu, hakem performansını nasıl buldu?” sorusuna Mourinho, “Maçın sadece bir dakikasını izledim. Sonrasında da pazar günü Göztepe maçını izledim, hafta sonunda oynayacağımız rakip olduğu için” yanıtını veriyor.

Türk Basınına Eleştiriler

Mourinho, Türk basınında çıkan haberleri anlamadığını ifade ederek, “Ben Türk basınında yazılanları anlamıyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor” açıklamasında bulunuyor.

Turun Şansı Hakkında Düşünceler

Tur ihtimalleri hakkında Mourinho, “Ben hala turun yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Şu anda devredeyiz. Oynayacağımız 90 dakika daha var” diyor. İlk maçta yaşanan atmosfer hakkında ise, “İlk maçtan sonra cehennem demiştim. Taraftarımız istedikleri zaman, rakipler için çok zor bir ortam yaratabiliyor” şeklinde sözlerine devam ediyor.

Oyun Stratejisi Üzerine Değerlendirmeler

Mourinho, geçiş oyunu konusundaki sorulara, “Geçiş oyunu, sadece benim için değil, tüm teknik direktörler için önemli. Eğer yarın da buna bakarsanız, ne kadar çok olduğunu görürsünüz” diye yanıtlıyor. Elinde bulunan oyunculara göre oyun stratejisini belirlemenin önemine dikkat çekiyor.

Feyenoord’un Durumu

Feyenoord’un ligdeki maçı hakkında düşünceleri sorulduğunda Mourinho, “Feyenoord için kolay bir maçtı. Takımın da yarısını dinlendirmeyi başardılar. Ancak bizim için maçın ertelenmesi iyi oldu, tüm odamızı yarınki maça verdik” diyor.

Play-Off Hedefi

Mourinho, takımın hedefleri hakkında, “Başlangıç için hedefimiz play-off’a kalmak. Önceliğimiz yarınki maç” şeklinde bir açıklama yapıyor.

Kerem Aktürkoğlu Hakkında Değerlendirme

Transfer gündemindeki Kerem Aktürkoğlu hakkında Mourinho, “Kerem Aktürkoğlu Benfica’nın oyuncusu. Oyuncuyu tanıyorum, Portekiz Ligi’ndeki oyuncuları daha iyi tanıyorum” açıklamasında bulunuyor.