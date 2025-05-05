Jose Mourinho: Takımın kaybetmeye hakkı yoktu

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’a karşı 1-0’lık bir mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş’ın maçı kazanmayı hak etmediğini belirterek, aslında kendilerinin bu maçı kazanması gereken taraf olduğunu ifade etti.

MAÇIN GÖRÜNTÜSÜ

Mourinho, “Bugün maça baktığımızda bir takım maçı kazanmak istedi, basit gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum ama kaybetmeyi hak etmedik. Organize anlamda savunma yaptılar. Bir önceki Galatasaray maçında aynı strateji ile çıkacaklarını düşündük ve bununla ilgili sıkıntı yaşamayacağımızı düşündük.” dedi.

PENALTILAR VE OYUNCU PERFORMANSI

Mourinho, penaltıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, “Bugün verilen penaltı, En-Nesyri’ye verilmeyen penaltı… Bugünkü penaltının bize kaç kez verilmediğini gördük. Konuşmaktan yoruldum! Kaybetmeyi hiç hak etmedik.” şeklinde konuştu. İlk yarıda çok top kaybı yaptıklarını, ikinci yarıda ise durumu daha iyi yönetmeye çalıştıklarını aktardı. Beşiktaş’ın kalecisinin de iyi performans sergilediğini belirtti.

LİGDEKİ SONUÇLAR VE GELECEK PLANLARI

Mourinho, ligin sonucunun daha sezon başlamadan belirlendiğini ifade ederek, “Evimizde kaybettiğimiz maçların belirleyici olduğunu düşünüyorum. Fakat bu ligin sonu başlamadan belliydi.” dedi. Ayrıca kendi lehlerine verilmesi gereken net bir penaltının olduğunu belirtti. “Nesyri’nin verilmeyen penaltısı, puzzle’ın ufak bir parçası. Kaybetmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum.” diye ekledi.

GELECEK SEZONA DAİR DÜŞÜNCELER

Son olarak, gelecekteki planları hakkında konuşmayacağını belirterek, “Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir. Medya önünde konuşulmaz.” dedi. Yönetim ve başkana olan saygısının altını çizen Mourinho, iç meseleleri burada gündeme getirmek istemediğini ifadelerinde dile getirdi.