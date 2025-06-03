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Juventus, Kerem İçin 25 Milyon Teklif Etti

JUVENTUS’TAN KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN TEKLİF

Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Serie A takımı Juventus, Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu için Portekiz kulübüne 25 milyon euroluk bir teklif yaptı. Ancak Benfica, Kerem için 40 milyon euroluk bir teklif bekliyor. Bu durumda, Kerem Aktürkoğlu Juventus’a mı transfer olacak?

BENFİCA’DAN YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Calcio Mercato’da yayınlanan habere göre, Kenan Yıldız’ın da formasını giydiği Juventus, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nu takımına katmak için harekete geçti. Haberde, İtalyan devinin Benfica’ya 25 milyon euroluk bir ön teklif yaptığı kaydedildi. Ancak Benfica’nın bu teklifi düşük bulduğu ve 26 yaşındaki oyuncu için 40 milyon euroluk bir bonservis beklentisinin bulunduğu belirtildi. Juventus’un bu rakamları karşılayıp karşılamayacağı merak konusu oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN PERFORMANSI

Benfica’da ilk sezonunda 49 maça çıkan Kerem, 16 gol ve 13 asistlik bir performans sergiliyor. Kerem’in Portekiz ekibi ile 2029 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Transfer süreci gelişmelere bağlı olarak devam ediyor.

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