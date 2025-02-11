Juventus, PSV’ye Karşı Avantaj Sağladı!

İTALYA SERİE A’DA JUVENUS’UN GALİBİYETİ

İtalya’nın önde gelen takımlarından Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda’nın PSV ekibiyle karşı karşıya geldi. Müsabaka, Allianz Stadyumu’nda gerçekleştirildi ve ev sahibi takım Juventus, 2-1’lik skorla galip geldi.

MAÇIN DETAYLARI VE GOLLER

Juventus’un galibiyeti, 34. dakikada Weston McKennie’nin attığı gol ile başladı. Maçın ilerleyen dakikalarında, 82. dakikada Mbangula, takımının ikinci golünü kaydetti. PSV ise maçta yalnızca bir gol bulabildi. 56. dakikada Ivan Perisic, rakip fileleri havalandırarak takımına bir puan için umut verdi.