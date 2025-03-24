Juventus’un Yeni Teknik Direktörü Igor Tudor

IGOR TUDOR YENİ TEKNİK DİREKTÖR OLDU

Siyah-beyazlı kulübün resmi X hesabından yapılan paylaşımda, “Igor Tudor, A takımımızın yeni teknik direktörü oldu. Hoş geldin, Igor! Juventus, Thiago Motta’ya kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği çalışma, tutku ve özveri için teşekkür eder.” ifadesi yer aldı.

THIAGO MOTTA GÖREVDEN ALINDI

Juventus, Thiago Motta yönetiminde Serie A’da önce Atalanta’ya 4-0’lık bir yenilgi aldı. Ardından, bir sonraki lig maçında Fiorentina’ya da 3-0 kaybetti. Torino ekibinde alınan kötü sonuçlar sonrası Motta’nın görevi sona erdirildi.

TUDOR’UN KARIYERİ HAKKINDA

46 yaşındaki Hırvat teknik adam Igor Tudor, Ağustos 2020 ile Mayıs 2021 arasında Juventus’ta yardımcı antrenörlük yaptı. İtalya’da önceki deneyimleri arasında Udinese, Verona ve Lazio kulüpleri yer alıyor. Türkiye’de ise Temmuz 2016 ile Şubat 2017 tarihleri arasında Kardemir Karabükspor’da teknik direktörlük yaptı. Galatasaray’ın başına Şubat 2017’de geçen Tudor, burada aynı yılın Aralık ayında görevine son verildi. Son olarak Tudor, Mart 2024’ten Haziran 2024’e kadar Roma temsilcisi Lazio’yu yönetti ve burada 11 maçta 1,91 puan ortalamasına ulaştı.