“K. Aktürkoğlu’ndan E. Subaşı Paylaşım”

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLAYAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe’ye transfer olacağı düşünülen Kerem Aktürkoğlu’nun yakın arkadaşı Enes Subaşı’nın yaptığı paylaşım sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Barış Alper’in, Galatasaray’ın eski futbolcusu Harry Kewell’a atıfta bulunarak gerçekleştirdiği gol sevinci, Kerem Aktürkoğlu’na yönelik bir mesaj olarak değerlendirilmişti.

Kerem Aktürkoğlu’nun yakın arkadaşı Enes Subaşı, bu tartışmalara yanıt vermiş oldu. Sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu’nun gol sevinci görüntüsünü paylaşan Subaşı, “Gerçeği burada kuduranlara selam olsun” ifadesini ekleyerek dikkat çekti.