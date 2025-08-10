“K. Aktürkoğlu’ndan E. Subaşı Paylaşım”

Gündem

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLAYAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe’ye transfer olacağı düşünülen Kerem Aktürkoğlu’nun yakın arkadaşı Enes Subaşı’nın yaptığı paylaşım sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Barış Alper’in, Galatasaray’ın eski futbolcusu Harry Kewell’a atıfta bulunarak gerçekleştirdiği gol sevinci, Kerem Aktürkoğlu’na yönelik bir mesaj olarak değerlendirilmişti.

Kerem Aktürkoğlu’nun yakın arkadaşı Enes Subaşı, bu tartışmalara yanıt vermiş oldu. Sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu’nun gol sevinci görüntüsünü paylaşan Subaşı, “Gerçeği burada kuduranlara selam olsun” ifadesini ekleyerek dikkat çekti.

Bağcılar’da 13 Katlı Binada Yangın

Bağcılar'da 13 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, çevredeki sakinlerde korku ve paniğe yol açtı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Gayrettepe-Zincirlikuyu Tünelinde Yürüyen Bantlar Kaldırılacak

İstanbul'da Gayrettepe-Zincirlikuyu tünelindeki yürüyen bantların kaldırılacağı açıklandı. Bu değişiklik, yoğun saatlerde yaya geçişinin kolaylaştırılması için hayata geçiriliyor.

