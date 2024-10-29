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Spor

Kaan Ayhan’ın Sakatlığı Galatasaray’ı Şok Etti

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GALATASARAY’A KÖTÜ HABER GELDİ

Galatasaray, derbi maç sırasında beklenmedik bir haberle karşılaştı. Mücadelenin 36. dakikasında Semih Kılıçsoy’a faul yapan Kaan Ayhan, hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart görünce cezalı duruma düştü. Böylelikle kart sınırında olan Kaan Ayhan, aldığı kartla cezalı duruma girdi.

KAAN AYHAN SAKATLANDI

Kaan Ayhan, Galatasaray’ın Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmada cezalı duruma düşerken, maçın 52. dakikasında sakatlanarak yerini Jelert’e bıraktı. Başarılı futbolcunun sağlık durumu, çekilecek MR’ın ardından netleşecek.

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