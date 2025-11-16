Kabataş Metro İnşaatında Göçük Olayı Soruşturması Sürüyor

İSTANBUL’DA METRO ŞANTİYESİNDE ÇÖKME MEYDANA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam Ömer Avni Mahallesi’nde bulunan Kabataş İskelesi yanındaki M7 metro şantiyesinde, eksi 6. kattaki iskelede çökme olayı sonrası başlatılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Beton dökme işlemi sırasında, kalıbın açılmasının ardından düşen S.E., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirirken, M.G. ile S.E’ye kemik kırıkları oluşmuş ve C.G’nin yaralanması ise basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir durumda olduğu belirlendi.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Soruşturma çerçevesinde atanan uzman bilirkişi tarafından hazırlanan kusur raporuna göre, kazanın sorumluluğunun taşeron firmanın sahibi B.Ç. ve şantiye şefi O.Ç’nin üzerinde olduğu tespit edildi. Yaralanan üç işçi ile hayatını kaybeden S.E’nin ise iştirak eden kusurları bulunduğu ifade edildi. Bu bilgiler ışığında, B.Ç. ve O.Ç. gözaltına alındı.

TUTUKLANMA KARARI VERİLDİ

Savcılıktaki ifadeleri sonrasında mevcut dosya durumu, suçun niteliği ve kusur tespiti göz önünde bulundurularak, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

ÇÖKME NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kabataş İskelesi yanındaki M7 metro hattındaki çalışma sırasında eksi 6. kattaki iskele çökmüş, olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Çeşitli işçiler bulundukları alandan kendi imkânlarıyla çıkmayı başarmış, diğerleri ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılmıştır. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olayın 20.54’te meydana geldiği ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalede bulunduğu belirtilmiştir. Açıklamada, 5 işçiden 3’ünün kendiliğinden inşaat alanından çıktığı, 2 işçinin ise kurtarma ekipleri tarafından vinçle çıkarıldığı bilgisi yer almıştır.

SAĞLIK DURUMU GÜNCELLENDİ

İstanbul İl Sağlık Müdürü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kısmi göçük ihbarı sonrası olay yerine dört ambulans, iki UMKE ekibi ve on altı sağlık personeli yönlendirildiğini bildirmiştir. Güner, “Göçükten etkilenen 3 yaralı işçi ambulanslarla hastanelerimize nakledilmiştir. Yaralardan biri iyi durumda, diğer yaralılarımızda ise çoklu travma yaralanmaları bulunmaktadır. Gerekli tıbbi müdahaleler hastanelerimizde sürdürülmekte olup, klinik seyirleri takip edilmekte” ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra, hastanede tedavi gören işçilerden birinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştur. İstanbul Valiliği, olayın göçük sonucu meydana geldiğini açıklarken, çevre alanlarda uzun süre çalışmaların sürdüğü belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kazanın istasyon sahasında gerçekleşen iş kazası olduğunu ve inceleme başlatıldığını duyurdu. Hastanede tedavi edilen iki işçi ise taburcu edildi.