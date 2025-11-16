Kabataş Metro İnşaatındaki Göçük Olayı Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz akşam Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi’nde, Kabataş İskelesi yakınındaki M7 metro şantiye hattında gerçekleşen çökme olayıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatmış durumda. Beton dökme işlemi sırasında meydana gelen çökme sonucunda iskeleden düşen S.E., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirirken, diğer yaralılar M.G. ve S.E. ise kemik kırıklarıyla, C.G. basit tıbbi müdahale gerektiren yaralanmalarla hastaneye sevk edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE KUSUR TESPİTİ YAPILDI

Soruşturma çerçevesinde atanan bilirkişi, hazırladığı raporda, kazanın sorumluluğunu taşeron firmanın sahibi B.Ç. ve şantiye şefi O.Ç.’ye yüklemiş, yaralı işçiler ile hayatını kaybeden S.E.’nin ise tali kusurlu olduğuna karar vermiştir. Bu doğrultuda, B.Ç. ve O.Ç. gözaltına alınarak, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla tutuklanmaları talep edilmiştir.

KAZA ANINA İLİŞKİN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Kabataş İskelesi’ndeki M7 metro hattında yaşanan olay esnasında, eksi 6. kattaki iskelede meydana gelen çökme sonucu, pek çok ambulans, polis ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edilmiştir. Çökme sonrası kimi işçiler kendi imkanlarıyla olay yerinden çıkarken, diğerleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştır.

İBB VE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kazanın saat 20.54 civarında yaşandığını, eksi 6. katta kalıp dökümü sırasında iskelede çökme meydana geldiğini belirtmiştir. 5 işçiden 3’ü kendi çabalarıyla çıkmayı başarırken, 2 işçi itfaiye tarafından vinçle kurtarılmıştır. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin durum değerlendirmesiyle yaralıların hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

HASTANEDEN KAYIP HABERİ GELDİ

Hastanede tedavi altında bulunan işçilerden birinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verilmiştir. İstanbul Valiliği, olay sonrası yapılan çalışmaların detaylarını paylaşarak, kazanın göçük sonucu meydana geldiğini, ihmal olup olmadığının araştırıldığını kaydetmiştir. Ayrıca, İBB, herhangi bir tünel göçüğünün söz konusu olmadığını, olayın şantiye alanında gerçekleşen bir iş kazası olduğunu vurgulamıştır. Yaralanan 2 işçi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir.