Kabe’de Umreci Sayısında Rekor Artış

MÜSLÜMANLAR RAMAZAN AYINI KUTSAL TOPORAKLARDA GEÇİRİYOR

Müslümanlar, Ramazan ayını manevi atmosfer içinde geçiriyor. Kabe’ye büyük bir ilgi gösteren ziyaretçiler, kutsal topraklara akın ediyor. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Harameyn) İşleri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “7 Mart’ta 500 bin kişi ile tarihin en yüksek günlük umreci sayısı kaydedildi.” şeklinde ifadeler kullandı.

YENİ TEKNOLOJİLER KULLANILIYOR

Suudi Arabistan resmi ajansının haberine göre, Mescid-i Haram girişlerinde gelişmiş teknolojiye sahip hassas sensörlerle umreci sayıları anlık olarak izleniyor. Yetkililer, bu yeni teknolojinin hac ve umre ziyaretlerindeki kalabalık yönetimini “optimize etmeyi” hedeflediğini, giriş ve çıkış akışını izleyerek daha etkili yönlendirme sağlamayı planladığını belirtti.

ANLIK TAKİP EDİLİYOR

Ayrıca, ileri düzey akıllı kameralar sayesinde giriş noktalarındaki hareketlilik anlık olarak takip ediliyor. Böylece yoğunluk yaşanan alanlar hızla tespit edilerek daha etkili bir yönetim sağlanıyor. Harameyn İşleri Genel Başkanlığı, söz konusu sistemin öncelikle ana girişlerde kullanıldığını ve ilerleyen dönemlerde Mescid-i Haram genelinde yaygınlaştırılacağını duyurdu. Mekke’de bulunan Harameyn İşleri Başkanlığı, Mekke ve Medine’deki kutsal mekanlarla ilgili kurumsal yapı ve oluşumları bünyesinde barındırıyor.