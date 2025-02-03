Kabine Beştepe’de Toplanıyor, Gündem Yoğun

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde toplanıyor. Toplantının 16.00’da başlaması planlanıyor. Toplantıda, 6 Şubat depremlerinin iki yıl dönümü yaklaşırken bölgede atılan son adımlar değerlendirilecek. Ayrıca “Terörsüz Türkiye” hedefine yönelik atılan adımlar, Bolu’daki otel yangını, Suriye’nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ve Gazze de gündeme gelecek.

Gündem maddeleri arasında Suriye ve Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen son terör operasyonları yer alıyor. Yeni Şam yönetimi ile PKK/YPG’nin Suriye’den temizlenmesi ve bölgenin yeniden inşası için atılacak adımlar değerlendirilecek. Kabine’nin bir başka gündem maddesi ise Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes olacak.

Ateşkes VE GAZZE’YE YARDIM

Ateşkesin devamını sağlamak için Türkiye’nin sağlayacağı destek de kabine toplantısında ele alınacak konular arasında yer alıyor. Gazze’ye yönelik yardım faaliyetleri de Kabine’nin gündeminde olacak. Ayrıca enflasyonla mücadeledeki gelişmeler ve fiyat istikrarını sağlamak için atılacak adımlar da değerlendirilecek.