Dünya

Kabine Bugün Toplanıyor, Gündem Var

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CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bugün bir araya geliyor. Saat 14.00’te ‘Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında’ programında yer alacak olan Erdoğan, programın gerçekleşeceği Etimesgut Havaalanı’ndan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçecek. Ardından, saat 15.00’te başlaması planlanan kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, komisyondan geçmiş olan 10. Yargı Paketi, PKK’nin fesih kararı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve ekonomik gelişmeler gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Cabine toplantısında dış politika konuları da önemli yer tutuyor. Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında sürdürdüğü diplomasi trafiği, kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları da toplantının gündeminde olacak. Kurban Bayramı tatili sırasında alınacak tedbirler de gündeme gelmesi beklenen diğer konular arasında yer alıyor.

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