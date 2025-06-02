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Kabine Bugün Toplanıyor Terör İçin

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KABİNE TOPLANTISI BEŞTEPE’DE GERÇEKLEŞİYOR

Kabine, bugün Beştepe’de bir araya geliyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlik ediyor. Gündemin ana maddesini “Terörsüz Türkiye süreci” oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde bu süreçle ilgili önemli mesajlar vermişti. Bu bağlamda, terör örgütü PKK’nın kendini feshetme ve ardından silah bırakma kararının sahaya nasıl yansıdığına dair bölgeden gelen raporların kabineye sunulması bekleniyor.

Dış politika, kabine toplantısının önemli bir bölümünü kaplıyor. Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında yürüttüğü diplomasi trafiği detaylı bir şekilde toplantıda ele alınacak. Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları da gündem maddeleri arasında yer alıyor. Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirler de kabinenin değerlendireceği konular arasında bulunuyor.

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