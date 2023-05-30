Kabine ne zaman açıklanacak?

Seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının ardından gözler yeni kabineye çevrildi.

Erdoğan’ın cuma ya da cumartesi günü Meclis’te yemin ettikten sonra yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde teşekkür konuşması yaparken Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı. Ekonomide yeni adımlar, deprem konutlarının tamamlanması ve 1 milyon Suriyeli’nin dönüşü gibi öncelikleri sıraladı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hedeflerini hangi ekiple hayata geçirecek?

Erdoğan’ın bu hafta sonu yeni kabinesini açıklaması bekleniyor. Süreç, Yüksek Seçim Kurulu’nun milletvekili kesin seçim sonuçlarını açıklaması ile başlayacak. Buna göre, milletvekillerinin 2 Haziran Cuma günü Meclis Genel Kurulu’nda yemin etmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, milletvekili yeminlerinin ardından Meclis’te ant içecek.

Beştepe’de göreve başlama töreni düzenlenecek

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 2018’de olduğu gibi göreve başlama töreni düzenlenecek. O törende Cumhur İttifakı paydaşları da yer alacak. Ayrıca birçok ülke liderinin de törene katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’deki törenden sonra yeni kabinesini açıklayacağı düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy dışında tüm kabine üyeleri milletvekili oldu. Parlamentoya giren isimlere yeni kabinede görev verilip verilmeyeceği de Cumhurbaşkanı’nın açıklaması ile belli olacak.

Gelenek bozulmayacak

Erdoğan, yeni dönemde ilk yurt dışı ziyaretlerini de Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacak.