Kabine Toplantısı: Gündem Maddeleri Belirlendi

TOPLANTININ GERÇEKLEŞTİĞİ SAAT

Kabine, önemli konuları görüşmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bu toplantı saat 15.25’te başladı.

TERÖR SALDIRILARI GÜNDEMDE

TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının detayları kabine toplantısında incelenecek. Ayrıca, Irak ve Suriye’nin kuzeyine yapılan operasyonlar ve bu operasyonlarda yer alan çok sayıda terör hedefinin imha edilmesi gibi konular ele alınacak. Gelecek adımların da tartışılacağı öngörülüyor.

İSRAİL’İN SALDIRILARI ÜZERİNDE DURULACAK

İsrail’in Gazze’den başlayarak Lübnan’a doğru genişleyen saldırıları toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak. Ayrıca, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları da Ankara tarafından yakından takip ediliyor. Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıları kınayarak “İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir.” şeklinde bir açıklama yaptı. Bölgedeki gerginlik, Türkiye’nin almış olduğu ve alacağı önlemler kabine toplantısında masaya yatırılacak.

EKONOMİK DURUM VE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

Kabinede, ayrıca 2025 yılı bütçesi, orta vadeli programın etkileri ve enflasyonla mücadele konularının detayları üzerinde de durulacak.