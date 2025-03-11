Kaçak Göçmen Operasyonu: 28 İlde Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele amacıyla ülke genelinde geniş çaplı denetimler yapıldığını belirtti. Göç İdaresi Başkanlığı’nın koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 büyükşehirde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

KAÇAK GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

Havalimanları, otobüs terminalleri ve tren garlarında 80 Mobil Göç Noktası aracıyla yürütülen kimlik kontrollerinde toplam 5 bin 795 kişi denetlendi. Bu kontroller sonucunda 87 kaçak göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine yönlendirildi. Ayrıca, bir göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanarak adli sürece tabi tutuldu.

DÜZENLİ GÖÇEN ORANINDAKİ DÜŞÜŞ

Bakan Yerlikaya, denetimlerin bir yönden yasa dışı göçle mücadeleyi güçlendirdiğini diğer yönüyle ise Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancılar ve turistlerin haklarına saygı gösterildiğini vurguladı. 19 Temmuz 2023’te devreye alınan Mobil Göç Noktası araçlarının etkin kullanımı sayesinde, ilk üç ayda tespit edilen düzensiz göçmen oranının yüzde 74,5 olduğunu belirten Yerlikaya, bu oranın 2025 yılı Şubat ayında yüzde 2,7’ye kadar düştüğünü açıkladı.

“Düzensiz göçle mücadele stratejisinin kararlılıkla ve kesintisiz şekilde uygulanması sonucunda, ülkemiz düzensiz göç için bir transit güzergâh olmaktan çıkmıştır,” diyen Yerlikaya, sınır kapılarından iç bölgelere kadar her noktada denetimlerin aralıksız olarak süreceğini ifade etti. Ayrıca, operasyonlarda görev alan Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerini, polisleri, jandarmayı ve sahil güvenlik personelini de tebrik etti.