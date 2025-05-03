Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı

GÜLNAR’DA KAÇAK KAZI OPERASYONU

Mersin’in Gülnar ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, kaçak kazı yaptıkları öne sürülen eski vali H.B. ve emekli jandarma albayı A.A. dahil olmak üzere toplamda 6 kişi yakalandı. Eski vali, kimlik tespitinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra serbest kalmaları sağlandı.

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İlçe Jandarma Komutanlığı, Gülnar’ın Beydilli Mahallesi Kalecik mevkiinde kaçak kazı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine hızla harekete geçti. Jandarma ekipleri, düzenledikleri baskında park halindeki 07 HKH 55 ve 06 FK 4555 plakalı araçlara binmeye çalışan H.B., A.A. ile diğer şüpheliler M.T., A.Ü., H.A. ve E.Y.’yi gözaltına aldı. Eski vali H.B. hakkında soruşturma izni verilmesi için kimlik tespiti gerçekleştirilmesinin ardından serbest bırakıldı.

OLAY YERİNDE MALZEMELERE EL KONULDU

Gözaltına alınan emekli jandarma albay A.A. ile diğer şüphelilerin de ifadeleri alındı ve sonrasında serbest bırakıldıkları belirtildi. Olay mahallinde bulunan kazı malzemeleri ise jandarma tarafından toplanarak el konuldu.