Kaçak Pırlanta Operasyonu: 23 İş Yeri!

İSTANBUL’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın direktifi doğrultusunda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sırasında kaçak yollarla ülkemize pırlanta ve diğer değerli taşları getiren, ayrıca kaçak olduğunu bildiği halde bu taşları satın alan 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyon neticesinde toplam 155 kilo 602 gram ve bin 359 karat değerinde değeri taş ile 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların piyasa değerinin yaklaşık olarak 445 milyon 750 bin lira olduğu tahmin ediliyor.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Şüphelilerin ifadeleri sonrasında soruşturma genişletilerek derinleştirildi. Bu kapsamda Kapalıçarşı’daki bazı iş yerlerine yönelik de operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen bu operasyonda 23 iş yeri arandı ve 40 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda elde edilen bulgular arasında çeşitli değerli taşlar, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, ateşli silahlar, 267 parça tarihi eser ve çok sayıda dijital materyal yer aldı. Operasyon sonucunda ele geçirilen değerli taşların piyasa değeri ise yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olarak belirlendi.