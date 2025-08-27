Kaçak Pırlanta Operasyonu: 40 Şüpheli Gözaltında!

İSTANBUL’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen operasyon neticesinde, kaçak yollarla pırlanta ve çeşitli değerli taşlar getirildiği tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda toplamda 155 kilo 602 gram ve bin 359 karat değerli taş ile 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların piyasa değeri ise yaklaşık olarak 445 milyon 750 bin lira olarak belirlendi.

SORUŞTURMA YENİ DENİZLERE AÇILIYOR

Şüphelilerin ifadeleri sonrasında soruşturma daha da derinleştirildi. Kapalıçarşı’daki bazı iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi. Bu operasyonda 23 iş yeri arandı ve 40 şüpheli daha gözaltına alındı. Arama sırasında çeşitli değerli taşlar, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, ateşli silahlar, 267 parça tarihi eser ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bu operasyon sonucunda ele geçirilen değerli taşların piyasa değerinin ise 1 milyar 250 milyon lira olduğu değerlendirildi.