Kaçak Pırlanta Operasyonu: 40 Şüpheli Gözaltında

İSTANBUL’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçak yollarla ülkeye pırlanta ve diğer değerli taşları getiren, ayrıca kaçak olduğunu bilen 10 kişiyi gözaltına aldı. Bu operasyon sonucunda 155 kilo 602 gram, bin 359 karat değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların piyasa değeri yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olarak belirlendi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR VE DAHA FAZLA GÖZALTI

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri üzerine soruşturma derinleştiriliyor. Bu kapsamda Kapalıçarşı’daki bazı iş yerlerine de operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 23 iş yeri arandı ve toplamda 40 şüpheli gözaltına alındı. Aramalar sırasında çeşitli değerli taşlar, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, ateşli silahlar, 267 parça tarihi eser ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bu operasyon sonucunda ele geçirilen değerli taşların piyasa değerinin 1 milyar 250 milyon lira civarında olduğu değerlendiriliyor.