Gündem

Kaçak Pırlanta Operasyonu: 40 Şüpheli Gözaltında

kacak-pirlanta-operasyonu-40-supheli-gozaltinda

KAÇAKÇILIK OPERASYONU SONUCUNDA GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyon sonucunda, kaçak yollarla ülkeye pırlanta ve çeşitli değerli taşları getiren, ayrıca bu taşları bildiği halde satın alan 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında, toplamda 155 kilo 602 gram, bin 359 karat değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların piyasa değeri yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olarak belirlendi.

SORUŞTURMA GİDEREK DERİNLEŞİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından, soruşturmada bir derinleşme yaşandı. Bu çerçevede, Kapalıçarşı’daki bazı iş yerlerine de operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen bu operasyonlar kapsamında 23 iş yeri aranırken, toplamda 40 şüpheli daha gözaltına alındı. Aramalar sırasında çeşitli değerli taşlar, 135 ziynet eşyası, bin 132 değerli maden taşı, ateşli silahlar, 267 parça tarihi eser ve sayısız dijital materyal ele geçirildi. Operasyon sonucunda elde edilen değerli taşların yaklaşık piyasa değeri ise 1 milyar 250 milyon lira olarak tespit edildi.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin İSO toplantısında bulunuyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nde Türkiye ekonomisi üzerine kritik yorumlar yaptı. Ekonomik durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Gündem

Kamu Görevlileri İçin Soruşturma İzni Çıktı

Gaziantep'teki 6 Şubat depreminin ardından Pamukkale Sitesi'nin çökmesiyle ilgili iki kamu görevlisine dava açıldı. İmar Müdür Yardımcısı'nın ise firar ettiği açıklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.