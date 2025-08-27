Kaçak Pırlanta Operasyonu: 40 Şüpheli Gözaltında

KAÇAKÇILIK OPERASYONU SONUCUNDA GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyon sonucunda, kaçak yollarla ülkeye pırlanta ve çeşitli değerli taşları getiren, ayrıca bu taşları bildiği halde satın alan 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında, toplamda 155 kilo 602 gram, bin 359 karat değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların piyasa değeri yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olarak belirlendi.

SORUŞTURMA GİDEREK DERİNLEŞİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından, soruşturmada bir derinleşme yaşandı. Bu çerçevede, Kapalıçarşı’daki bazı iş yerlerine de operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen bu operasyonlar kapsamında 23 iş yeri aranırken, toplamda 40 şüpheli daha gözaltına alındı. Aramalar sırasında çeşitli değerli taşlar, 135 ziynet eşyası, bin 132 değerli maden taşı, ateşli silahlar, 267 parça tarihi eser ve sayısız dijital materyal ele geçirildi. Operasyon sonucunda elde edilen değerli taşların yaklaşık piyasa değeri ise 1 milyar 250 milyon lira olarak tespit edildi.