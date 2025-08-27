Kaçakçılığa Geçit Yok, Operasyon Yapıldı

KAÇAKÇILIĞA GEÇİT YOK

Gaziantep’te kaçakçılığa karşı yapılan operasyonlar devam ediyor. Kent merkezinde bulunan cep telefonu satıcılarına yönelik olarak geniş çaplı bir kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

İŞLETMELERDE SIKI DENETİM

İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, SGK, maliye ve zabıta ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen bu operasyonda, Suburcu ve Karagöz caddelerindeki bazı cep telefonu satış noktalarında detaylı aramalar yapıldı.

150 PERSONEL GÖREVDE

Operasyona, iki gün önce silahlı kavganın meydana geldiği cep telefonu satıcısı da dahil olmak üzere, çeşitli işletmelerin maliye kayıtları ve ürünleri incelendi. Toplamda 33 ekipten oluşan ve yaklaşık 100 personelin katıldığı bu operasyon halen devam ediyor.