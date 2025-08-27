Kaçakçılık Operasyonu, Cep Telefonları İçin

KAÇAKÇILIĞA KARŞI ÖNLEMLER ARTIRILIYOR

Gaziantep’te kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Kent merkezinde bulunan cep telefonu satıcılarına yönelik düzenlenen bu operasyon, kaçakçılığın önlenmesine yönelik atılan ciddi bir adım olarak değerlendiriliyor.

CEP TELEFONU SATIŞ NOKTALARI DENETLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal güvenlik kurumu, maliye ve zabıta ekiplerinin katılımıyla yapılan operasyonda, Suburcu ve Karagöz caddelerinde yer alan cep telefonu satış noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Düzenlenen arama sırasında, işletmelerin maliye kayıtları ve sundukları ürünler titizlikle incelendi.

BÜYÜK KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Operasyona toplam 33 ekibin katılmasıyla yaklaşık 100 personel görev aldı. İçerisinde daha önce silahlı bir kavganın yaşandığı bir cep telefonu satıcısının da bulunduğu çok sayıda işletme, yapılan denetim sayesinde detaylı bir şekilde değerlendiriliyor. Operasyonun sürdüğü bilgisi verildi.