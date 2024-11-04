Kacır: Seramik Alanında 39 Bin İstihdam Yarattık**

YATIRIM DESTEĞİ VE İSTİHDAM ARTIRIMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 22 yılda seramik sektöründe toplam 138 milyar lira tutarındaki 517 yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini belirtti. Kacır, “39 bin istihdamın önünü açtık. Sektörü her daim, tüm imkanlarla desteklemeye, teşvik mekanizmalarını devreye alarak güç katmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı. Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA) İstanbul Fuar Merkezi’nde açıldı. Kacır, fuarın başlangıcında yaptığı konuşmada, dünya genelinde ekonomik daralma ve krizlerin etkili olduğu zor bir dönemden geçildiğini vurguladı. Güçlü ve sürdürülebilir üretim altyapısına sahip ülkelerin kalkınma yarışı içinde öne çıktığını belirten Bakan, Türkiye’nin son 22 yıldaki politikalarının başarıyla hayata geçirildiğini dile getirdi.

Türkiye’NİN SERAMİK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ

Kacır, “Sayılarını 191’den 362’ye yükselttiğimiz organize sanayi bölgelerimiz ve kurduğumuz 45 endüstri bölgesiyle ülkemizi küresel üretim üssü haline getirdik.” dedi. Bugün teknoparklarda 104 firmayla 11 bini aşkın teknoloji geliştirme çalışması yapıldığını kaydetti. Kacır, Türkiye’nin seramik karoda Avrupa’nın üçüncü, dünyanın beşinci büyük ihracatçısı olduğunu dile getirerek, “Bugün Türkiye, Çin’den Orta Avrupa’ya kadar uzanan kuşakta, en fazla sayıda ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen bir ülkedir.” açıklamasını yaptı. Seramik sektörünün, inşaat, mobilya ve dekorasyon sektörlerinin büyümesine de katkı sağladığına dikkat çeken Kacır, sektörde yeni yatırımlarla elde edilen kazanımların artırılacağına yönelik sözler verdi.

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Kacır, müteşebbislerin planlı ve sürdürülebilir üretim tesisleriyle buluşturulması için Kütahya ve Yozgat’ta seramik sektörüne özel iki organize sanayi bölgesi kurduklarını söyledi. Seramik sektörüne yönelik teşviklerin devam edeceğini vurgulayan Kacır, “Özellikle seramiğin yüksek teknoloji alanlarında kullanımına kapı aralayan 444 projeye ve bu alanda çalışan 598 bilim insanına 1 milyar lira destek sunduk.” ifadelerini kullandı. Türkiye Yüzyılı’nda sanayinin yeşil ve dijital dönüşümünü destekleyecek programların devreye alındığını aktaran Kacır, yatırımcıları desteklemek için yeni finansmanı kolaylaştırıcı tedbirlerin yakında ilan edileceğini açıkladı.

İHRACATTA BÜYÜME VE MARKA DEĞERİ

Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Türkiye’nin seramik sektöründeki güçlü üretim ve ihracatın arka planında yetişmiş insan kaynağı, zengin ham madde imkanları ve yeni teknolojilerin bulunduğunu belirtti. Ağar, “Bugün dünyanın hangi noktasına gitsek Türk motifleriyle, el işçiliğiyle üretilen seramik ürünlerine rastlıyoruz.” dedi. Türkiye’nin küresel seramik pazarında yüzde 2,1’lik pay aldığını ve seramik sektörünün yüksek marka değerini ortaya koyduğunu sözlerine ekledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de, sektördeki ihracat problemlerinin çözülmesi için gereken hamlelerin yapılmasının önemine vurgu yaptı.