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Kadıköy’de Beşiktaş Gücü: Fenerbahçe Zayıflıyor

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KADIKÖY’DE BEŞİKTAŞ ZAFERİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında 4 Mayıs 2025’te Ülker Stadyumu’nda gerçekleşen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlı ekip, Gedson Fernandes’in 44. dakikada kaydettiği golle 1-0’lık galibiyet elde etti. Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 55’e yükselterek Avrupa kupalarına katılma umutlarını sürdürdü. Fenerbahçe ise 75 puanda kalıp lider Galatasaray’ın 8 puan arkasında kalarak şampiyonluk yolunda büyük bir darbe aldı. Maç sonrası spor yazarları, Fenerbahçe’nin performansını ve özellikle teknik direktör Jose Mourinho’nun tercihlerini sert bir dille eleştirdi.

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Mourinho’nun niyetine dair endişelerini dile getirdi. Beşiktaş’ın genç yetenekleri Emrecan (20) ve Mustafa (18) ile sol kanatta maça başlaması karşısında, Mourinho’nun sağ açıkta Sebastian Szymanski’yi tercih etmesini eleştirdi. Meleke, Mourinho’nun üçlü ve dörtlü savunma arasında sürekli geçiş yapmasını, En-Nesyri ile Talisca ikilisinin performansını göz ardı etmesini ve Mert Müldür’ü sol bekte oynatmasını “iyi niyetli olmayan” kararlar olarak değerlendirdi.

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