Kadıköy’de Bıçaklı Saldırı Gelişmeleri Var

OLAYIN DETAYLARI

Kadıköy’de 24 Ocak 2025 tarihinde, kaykay malzemesi almak için pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi, bir bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Bu olayla ilgili dava devam ederken, yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Minguzzi’nin aile avukatı Rezan Epözdemir, sanıkların olaydan önce pazarda bir tezgahtan bıçak aldığını, bunun güvenlik kameralarına yansıdığını ifade etti. Avukat, “Bu görüntüler sanıkların eyleminin planlı olduğunu gösteriyor. Kasten öldürme kastını ortaya koyan önemli bir delil” açıklamasında bulundu.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yeni ortaya çıkan görüntülerde, Mattia Ahmet Minguzzi’ye bıçakla saldıran B.B. ve U.B.’nin, pazarda yürüdükleri sırada bir tezgahtan bıçak alarak yola devam ettikleri görülüyor. Şahısların rahat ve kaygısız tavırları dikkat çekiyor. Daha önce dava dosyasına giren diğer görüntülerde ise katil ve suç ortağının olay sonrası Fikirtepe Metrobüs durağına gidip orada arkadaşlarıyla buluştukları anlar yer alıyor. Katilin, metrobüs durakındaki arkadaşlarına Ahmet Minguzzi’yi nasıl bıçakladığını gülerek anlattığı da görüntülerde görülüyor.

CİNAYETİN SEBEBİ VE SONUCU

24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için pazara gittiğinde B.B. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bu sırada U.B. ise Minguzzi’ye tekme attı. Ağır yaralanan çocuk, 17 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan B.B. ve U.B., “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

İKİ YENİ TUTUKLAMA

Ayrıca, Minguzzi’nin bıçaklı ölümüne ilişkin soruşturmada iki şüpheli daha tutuklandı. Tutuklama öncesi, cinayetin faillerinin pazarda suç ortaklarıyla birlikte Minguzzi’yi aradıkları anların görüntüleri de ortaya çıktı. Davanın 8 Mayıs’ta görülen ikinci duruşmasında, mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşma tarihi 20 Haziran 2025 olarak belirlendi.