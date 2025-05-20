Gündem

Kadıköy’de Galatasaray Atkılı Araca Saldırı

kadikoy-de-galatasaray-atkili-araca-saldiri

KİŞİLERİN SALDIRISI KAMERALARA YANSIDI

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, Caddebostan bölgesinde 18 Mayıs akşamı kimliği belirlenemeyen şahıslar, durakta bekleyen ve Galatasaray atkısı olan bir araca saldırı düzenliyor. Söz konusu şahısların aracın camına vurduğu ve araca tekme ile yumruk atarak saldırdığı anlar dikkat çekiyor.

SALDIRI ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olayların görüntüleri, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına kaydedilerek belgelendi. Bu saldırı, spor ve taraftarlık üzerinden yapılan şiddetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İstanbul’da Yeni Bir Deprem Meydana Geldi

Marmara Denizi'nde Büyükçekmece merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD, durumu duyurdu.
Gündem

Kayseri’de Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de meydana gelen silahlı çatışmada, iki grup arasında çıkan olayda bir kişi yaşamını yitirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.