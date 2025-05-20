Kadıköy’de Galatasaray Atkılı Araca Saldırı

KİŞİLERİN SALDIRISI KAMERALARA YANSIDI

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, Caddebostan bölgesinde 18 Mayıs akşamı kimliği belirlenemeyen şahıslar, durakta bekleyen ve Galatasaray atkısı olan bir araca saldırı düzenliyor. Söz konusu şahısların aracın camına vurduğu ve araca tekme ile yumruk atarak saldırdığı anlar dikkat çekiyor.

SALDIRI ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olayların görüntüleri, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına kaydedilerek belgelendi. Bu saldırı, spor ve taraftarlık üzerinden yapılan şiddetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.