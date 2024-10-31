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Kadıköy’de Kadın Doktora Saldırı Olayı

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HASTANEDEKİ OLAY

Anne F.E.S, hastanede daha önce tedavi gören çocuğunun durumu hakkında Uz. Dr. A.A.A. ile görüşmek istedi. Çocuğunun geçmişte çocuk yoğun bakım kliniğinde tedavi gördüğü sıralarda kolunun kırıldığını ve gerekli ilginin gösterilmediğini iddia eden F.E.S, doktorun odasına girerek kapıyı kilitledi.

TARTIŞMA VE DARBULU OLAY

Olay sırasında çıkan tartışmada, F.E.S, odada bulunan makas ve su ısıtıcısını kullanarak doktor A.A.A’yı darbetti. Şüpheli, odanın kapısını açtığında güvenlik görevlileri tarafından kontrol altına alındı.

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