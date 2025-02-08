Kadıköy’de Metruk Binada Yangın Felaketi

İSTANBUL KADIKÖY’DE METRUK BİNADA YANGIN

İstanbul Kadıköy’de metruk bir binada saat 04.00 sıralarında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangın, Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak üzerindeki metruk binada meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemiyor, ancak alevler kısa sürede binayı sararak büyük bir tehlike oluşturdu.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve Kadıköy ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bitişik olan evler nedeniyle yangının çevreye sıçrama tehlikesi bulunuyordu. İtfaiye ekipleri, uzun süren çalışmalar neticesinde yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında binanın içinde bulunan bir kişinin yanarak hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

MORG VE YANGININ SEBEBİ

Yangında yaşamını yitiren kişinin cesedi, ekipler tarafından ambulansa yüklenerek Adli Tıp Morgu’na götürüldü. Yangının ardından çevredeki sakinler, büyük bir paniğe kapılarak sokağa döküldü ve yangını izlemek zorunda kaldı. Yanan binanın daha önce karakol olarak kullanıldığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın tamamen söndürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.