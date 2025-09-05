Kadın Cesedi 15 Kilometre Uzaklıkta Bulundu

ANTALYA’DA TRAJİK OLAY

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen üzücü bir durumda, yaklaşık 40 metre yükseklikten denize dökülen Düden Şelalesi’nin falezlere yakın bölgesinde, vatandaşlar çitlerin yakınında bir kadın çantası ve uç noktada bir çift kadın terliği buldu. Durum hemen bölgede devriye gezen polis ekiplerine bildirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çantadan Emine Akan adına düzenlenmiş bir belge çıkması üzerine, ilk olarak telefonla şahsa ulaşmayı deneyen ekipler sonuç alamayınca, itfaiye ve polis ekipleri karadan kayalık bölgede arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri, termal ve gece görüş özellikli drone kullanarak havadan, deniz polisi ise botlarla deniz yüzeyinde araştırma yaptı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda bölgede herhangi bir ize rastlanamadı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı bot ve dalgıçlar, iki gündür devam eden arama çalışmalarında öğle saatlerinde yeni bir gelişme kaydetti. Sahil Güvenlik ekipleri, olayın gerçekleştiği noktadan yaklaşık 15 kilometre mesafede Sıçan Adası açıklarında bir kadın cesedi buldu. Ekipler tarafından karaya çıkarılan cesedin, Düden Şelalesi’nin denize düştüğü noktadan düşen Emine Akan’a ait olduğu tespit edildi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.